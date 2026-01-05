Acodeco recomienda a los consumidores exigir sus facturas y garantías

El Acodeco informa el incumplimiento de garantía encabezado a los reclamos presentados durante el 2025, con más de B/. 7.7 millones en quejas a nivel nacional.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) exhortó a los consumidores a exigir y conservar la factura y la garantía al momento de realizar cualquier compra, antes del incremento de reclamos por incumplimiento de garantía registrada durante el 2025.

De acuerdo con datos oficiales, se dio a conocer que entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron 996 quejas por incumplimiento de garantía, las cuales representan una afectación económica de más de 7 millones 700 mil dólares, convirtiéndose en uno de los principales motivos de reclamos a nivel nacional.

La Acodeco recordó que la garantía debe constar por escrito, ya sea incluida en el contrato de compraventa, en un documento separado que forme parte del contacto o de la factura correspondiente, donde el documento debe contar con los datos correspondientes a la siguiente información:

Nombre y dirección del establecimiento comercial y del consumidor.

Descripción precisa del bien o servicio objeto de la garantía, incluyendo marca, número de serie, modelo, tamaño y color predominante, cuando aplique.

Fecha de compra y entrega del bien o servicio.

Duración de la garantía, entre otros.

La institución destacó la importancia de la factura como documento indispensable para ejercer los derechos del consumidor, tales como solicitar la reparación, el reemplazo del producto o la devolución del dinero; sin este comprobante, se dificulta o se pierde la posibilidad de presentar un reclamo formal.

Donde la entidad reiteró que ningún comercio puede negarse a entregar factura, ya sea en formato físico o digital, incluso cuando el pago se realice mediante plataformas electrónicas como Yappy. En el caso de facturas térmicas, recomendó conservar una copia o fotografía debido a su deterioro con el tiempo.

Finalmente, la Acodeco informó a los consumidores revisar los productos antes de salir del establecimiento comercial y no confiar en promesas verbales, ya que estas no tienen validez legal; ya sea que el producto presente fallas dentro del período de garantía, el proveedor se verá en obligación de responder mediante la reparación, sustitución o devolución del dinero, según corresponda.

