Acodeco tramitó reclamos por incumplimiento de garantías de autos nuevos por más $4.7 millones

Ciudad de Panamá/El incumplimiento de la garantía constituye el principal motivo de las quejas presentadas por consumidores durante la compra de vehículos nuevos, según registros de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

De acuerdo con cifras estadísticas de la institución, entre enero y noviembre de 2025, los compradores de automóviles nuevos interpusieron al menos 183 reclamos por incumplimiento de garantía.

El monto total de estas quejas resultó en una cifra millonaria: $4,741,434.58.

Ante estos datos, la causa se perfiló como el principal motivo en el sector automotriz durante 2025.

Otros motivos de reclamo, aunque en menor proporción, incluyen:

Falta de información: 23 quejas por $ 504,125.76

23 quejas por $ Vicio oculto: 10 quejas por $ 225,599.03

10 quejas por $ Incumplimiento de servicio: 9 quejas por $ 54,913.10

9 quejas por $ Devolución de dinero: 6 quejas por $ 38,148.62

6 quejas por $ Cobro indebido: 3 quejas por $ 900.94

3 quejas por $ Cláusula abusiva: 2 quejas por $ 2,000.00

2 quejas por $ Incumplimiento de contrato: 2 quejas por $ 24,100.00

2 quejas por $ Custodia del bien: 1 caso por $ 16,563.42

1 caso por $ Veracidad de la publicidad: 1 queja por $1,190.17

Ante este escenario, la Acodeco recordó que, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 2007, artículo 47, que trata sobre los vehículos de motor:

“Los proveedores de vehículos de motor nuevos están obligados a extender una garantía mínima de un año o treinta mil kilómetros, lo que ocurra primero. Cuando la garantía del fabricante sea más favorable al consumidor que los términos mínimos establecidos en este artículo, será de obligatorio cumplimiento para el proveedor ofrecer la garantía del fabricante. El proveedor está obligado a proporcionarle al consumidor la garantía de fábrica por escrito".

La institución explicó que si tiene un problema con la garantía de su auto, debe:

Presentar la queja: Acuda a la Acodeco si el concesionario no cumple con la garantía ni con lo establecido en la ley. Documentar su caso: Conserve contratos, facturas, órdenes de reparación, comunicaciones y cualquier evidencia relacionada con el reclamo.

