Profundamente conmovida Luz María Noli dedica reconocimiento al legado de su familia con estirpe periodista

Luis Carlos Noli, tío de Luz María, fue el primer corresponsal de la Associated Press que no era norteamericano.

La destacada periodista panameña Luz María Noli fue reconocida con la medalla Santa María La Antigua por su trayectoria y aporte al periodismo nacional, en un emotivo acto en el que recordó que el galardón trasciende su figura individual y representa el legado de tres generaciones de periodistas de la familia Noli.

Visiblemente conmovida, la exdirectora del Departamento de Noticias de TVN agradeció el reconocimiento y subrayó que se trata de un homenaje colectivo al periodismo panameño construido a lo largo de décadas.

En su mensaje, la comunicadora hizo un recorrido por la historia de su familia, destacando los orígenes de una vocación periodística que se remonta a inicios del siglo XX. Relató que su abuelo, Ignacio Noli Batista, y su tío abuelo, Antonio Noli Batista, marcaron el inicio de esa tradición, siendo este último autor del libro Burbujas de jabón, publicado en 1924.

La periodista también resaltó la figura de su tío Luis Carlos Noli Ojedis, a quien identificó como la segunda generación de comunicadores de la familia. Recordó que fue el primer corresponsal de la Associated Press que no era norteamericano y residía en Miami para cubrir América Latina, además de haber sido director del Star & Herald, la edición en inglés de La Estrella de Panamá.

Noli señaló que su propia trayectoria representa la tercera generación de ese legado, convirtiéndose en la primera mujer directora del departamento de noticias y conductora del programa dominical Diálogo, un espacio que durante décadas fue referente del debate cívico y la entrevista rigurosa en la televisión panameña.

“Esto es un reconocimiento a tres generaciones de periodistas de la familia Noli”, reiteró, al tiempo que agradeció a Dios, a sus colegas y a quienes la acompañaron en el acto.

La medalla Santa María La Antigua es una de las distinciones más importantes otorgadas en Panamá y reconoce trayectorias que han contribuido de manera significativa a la vida nacional. En el caso de Luz María Noli, el galardón resalta no solo una carrera marcada por el rigor, la ética y el compromiso con la verdad, sino también un legado familiar que ha dejado huella en la historia del periodismo panameño.