Monseñor Ulloa al pueblo venezolano: 'No están solos, los llevamos en la oración'

Ciudad de Panamá/"Elevemos nuestra súplica por Venezuela, por su familia, por quienes han tenido que partir y por quienes permanecen esperando un mañana distinto marcado por la justicia, la reconciliación y la dignidad".

Esas fueron las palabras que el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, envió a los venezolanos en el marco de la Misa Jubilar del Mundo de las Comunicaciones, celebrada este domingo 4 de enero en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Carrasquilla.

Durante su intervención, el líder católico transmitió un mensaje de cercanía, esperanza y rechazo a la violencia.

Durante su homilía, Ulloa expresó que la Iglesia panameña se une en oración al pueblo venezolano en un momento marcado por la preocupación, la incertidumbre y el dolor, destacando que no están solos y que son acompañados espiritualmente desde Panamá, país que ha acogido a miles de ciudadanos venezolanos.

El arzobispo respaldó el llamado de los obispos de Venezuela a vivir con mayor intensidad la esperanza y la oración por la paz, al tiempo que reiteró el rechazo a cualquier tipo de violencia y exhortó a que las decisiones que se adopten estén siempre orientadas al bienestar del pueblo.

"Queremos acercarnos a ustedes con el corazón abierto para decirles con sencillez y verdad: No están solos, los sentimos cercanos, los llevamos en la oración y caminamos a su lado", expresó el líder religioso.

Ulloa subrayó que, aun en medio de la prueba, no se debe renunciar a la esperanza, al recordar que la fe sostiene la convicción de que Dios no abandona a su pueblo. En ese sentido, afirmó que la violencia y el miedo no deben tener la última palabra, sino la vida, la verdad y la paz.

El prelado señaló que se comparte el dolor y las lágrimas del pueblo venezolano, pero también sus sueños y anhelos. Asimismo, elevó una súplica por Venezuela, por las familias separadas, por quienes han tenido que emigrar y por quienes permanecen en el país esperando un futuro distinto marcado por la justicia, la reconciliación y la dignidad.

Monseñor Ulloa hizo referencia a la historia compartida entre Panamá y Venezuela, al recordar los acontecimientos vividos por el pueblo panameño hace más de tres décadas, y señaló que el mejor homenaje al pueblo venezolano es acompañarlo no solo con la oración, sino también con gestos concretos de solidaridad.

"Queridos venezolanos, cuando todo parece oscuro, la fe nos recuerda que Dios sigue orando incluso en el silencio. Como iglesia que peregrina en Panamá, tierra que los acoge, compartimos vuestro dolor, vuestras lágrimas, pero también compartimos vuestros años, sueños", manifestó.

La celebración eucarística formó parte de las actividades conmemorativas del centenario de la Arquidiócesis de Panamá y estuvo dedicada a dar gracias a Dios junto a quienes sirven a través de la comunicación, a la Iglesia y a la sociedad.

En este día, la Iglesia católica dedicó la misa a la reconocida periodista Luz María Noly Rodríguez, exdirectora de TVN Noticias, en un acto de reconocimiento a su trayectoria y aporte al periodismo panameño en momentos clave de la historia nacional.

