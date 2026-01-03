Activista en Panamá llama a disciplina y cautela ante horas decisivas para Venezuela

La activista destacó además el respaldo expresado por mandatarios de la región, incluido el presidente de Panamá, José Raúl Mulino , quienes —según indicó— han reconocido que la voluntad del pueblo venezolano no solo apunta a la salida del régimen, sino a que las autoridades electas asuman efectivamente el poder.

En medio de la expectativa generada tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la activista venezolana por los derechos humanos Andreina Chacín ofreció un balance de la situación política actual, subrayando que el momento exige concentración, disciplina y respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las urnas.

Chacín recordó que el pasado 28 de julio los venezolanos manifestaron su decisión política y, según afirmó, eligieron como presidente a Edmundo González Urrutia, luego que María Corina Machado quedara inhabilitada.

En ese sentido, insistió en que no debe haber dudas sobre quiénes deben encabezar un eventual gobierno de transición, el cual —remarcó— debe estar liderado por las autoridades electas y el equipo ministerial que estas definan.

"No puede haber duda de que el gobierno que va a estar en la transición y va a dirigir el proceso tiene que ser encabezado por ellos dos [Edmundo González y María Corina Machado]", afirmó.

La activista expresó confusión frente a algunas declaraciones del presidente Trump, particularmente aquellas relacionadas con la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. Señaló que estas afirmaciones contrastan con mensajes recientes de la propia Rodríguez, quien ha reiterado su respaldo a Nicolás Maduro y exigido su liberación, lo que —a su juicio— genera incertidumbre sobre la señal política que se está enviando desde Washington.

Chacín también advirtió sobre la posibilidad de una nueva fase de intervención militar si no se cumplen las condiciones planteadas para la liberación de Venezuela, aunque enfatizó que el respaldo internacional debe respetar la soberanía y las decisiones internas del país. En ese contexto, fue enfática al señalar que los recursos naturales venezolanos pertenecen exclusivamente a su pueblo, estableciendo un paralelismo con la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá.

Si bien agradeció el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y reconoció que la presión internacional ha sido determinante, sostuvo que ese respaldo no puede traducirse en la imposición del manejo de los recursos petroleros ni en la inclusión de figuras del régimen dentro del proceso de transición. Reiteró que Machado mantiene el liderazgo político del movimiento opositor, pese a haber sido inhabilitada, y que Edmundo González Urrutia asumió la candidatura con el respaldo mayoritario del electorado.

La activista destacó además el respaldo expresado por mandatarios de la región, incluido el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quienes —según indicó— han reconocido que la voluntad del pueblo venezolano no solo apunta a la salida del régimen, sino a que las autoridades electas asuman efectivamente el poder.

"Mi gobierno no va a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela", dijo Mulino en una entrevista con Panamá en Directo, al tiempo que indicó estar en desacuerdo con lo planteado por Trump sobre administrar el país suramericano en el proceso de transición hacia la democracia.

Chacín hizo un llamado a la diáspora venezolana a seguir las directrices de su liderazgo político. Subrayó que no se trata de un momento de celebración, sino de concentración y presencia cívica en todos los países donde hay comunidades venezolanas.

"María Corina mandó un mensaje diciendo que nos concentremos en todos los lugares del mundo donde está desperdigada la diáspora venezolana No es el momento de celebración, es el momento de concentración, de que nos mostremos, que mostremos nuestro talante democrático, no de celebración, todavía falta mucho y estamos en horas decisivas para nuestro país", subrayó.

Información de Nicanor Alvarado