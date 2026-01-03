Nicolás Maduro aterriza en Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo y conspiración

El derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro aterrizó la tarde este sábado en el Aeropuerto Internacional Stewart, en una base militar en las afueras de Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo y conspiración, luego de ser capturado en una operación coordinada y estratégica que Estados Unidos ejecutó en la madruga de este 3 de enero en Caracas.

Maduro apareció rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

Se espera que el depuesto presidente sea trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.

*EN DESARROLLO*