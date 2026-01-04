Clima en Panamá: Imhpa prevé lluvias dispersas y tormentas eléctricas en algunas regiones del país

Los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán entre 6 y 10, con niveles de riesgo alto y muy alto en el país.

Ciudad de Panamá/Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), durante este domingo 4 de enero, en la vertiente del Caribe se prevén aguaceros dispersos con probabilidad de actividad eléctrica en la comarca Guna Yala durante el transcurso del día, mientras que en el resto de la vertiente se esperan nublados ocasionales con lluvias aisladas.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se registrarán aguaceros aislados con descargas eléctricas ocasionales en el sector marítimo, además de intervalos nubosos con algunas lluvias aisladas en Darién y sectores de Panamá y Panamá Oeste.

Para la tarde, se esperan aguaceros dispersos con actividad eléctrica en Darién y el este de Panamá, así como aguaceros aislados con probabilidad de actividad eléctrica en el resto de la provincia de Panamá, el sector montañoso de la península de Azuero, el centro y sur de Veraguas y sectores de Chiriquí.

En horas de la noche, se pronostican intervalos nubosos con probabilidad de lluvias aisladas en Darién y las costas de Chiriquí. Las temperaturas máximas oscilarán entre 21 °C y 25 °C en la cordillera Central y entre 28 °C y 33 °C en el resto del país.

En cuanto al viento, durante el día predominarán los vientos del oeste a norte, con velocidades de hasta 35 km/h en sectores marítimos y hasta 25 km/h en la vertiente del Caribe, sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales.

En el resto del país se esperan vientos variables con velocidades menores de 10 km/h, mientras que en horas de la tarde se prevén vientos del sur a suroeste en Chiriquí y sectores de Veraguas, con velocidades menores de 20 km/h.

En el Caribe se esperan olas con alturas entre 0.7 y 1.2 metros y periodos de 4 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.4 y 1.3 metros, con periodos de 14 a 17 segundos. Los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán entre 6 y 10, con niveles de riesgo alto y muy alto en el país.

