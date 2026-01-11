Hija de Yeison Jiménez muestra su dolor en redes: 'No sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí'

Panamá/El mundo de la música popular colombiana está de luto. Yeison Jiménez, reconocido cantante boyacense, falleció el sábado 10 de enero de 2026 en un trágico accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Pero más allá del impacto en la industria musical, es el dolor de su familia lo que ha conmovido profundamente a sus seguidores. En especial, el mensaje de su hija, María Camila Jiménez, quien publicó unas palabras que ya circulan con emoción en redes sociales:

“Te amo papá, no sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí :(”

Aunque Camila es hijastra de Yeison —hija de Sonia Restrepo, su compañera de vida—, el cantante la crió desde pequeña y forjó con ella un vínculo tan fuerte como el de cualquier padre e hija biológica. Juntos compartían pasiones, como el amor por los caballos de paso, una afición que incluso mostraban en las redes de la joven.

Una familia destrozada

Yeison deja atrás a Sonia Restrepo, su esposa, y a sus dos hijos biológicos: Thaliana y Santiago, este último nacido apenas en junio de 2024. La familia, que prefería mantenerse alejada de los reflectores, siempre fue el pilar central en la vida del artista, algo que evidenciaba en cada publicación íntima en sus redes.

Tras conocerse en un evento en Manizales, Yeison y Sonia construyeron una vida tranquila en Bogotá, donde él no solo se destacó como intérprete, sino también como empresario en sectores como la ganadería, el café y la finca raíz.

El adiós de sus colegas

La noticia del fallecimiento generó una ola de homenajes. Jessi Uribe escribió: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti, mi hermano… nos vemos arriba”. Jhony Rivera confesó sentir “un vacío tan grande en el pecho”, mientras que Luis Alfonso, entre lágrimas, lo recordó como “un gran artista”.

Incluso el Gobierno Petro emitió un comunicado lamentando su partida, y la Alcaldía de Manzanares, su municipio natal, decretó tres días de duelo oficial.

Un legado de amor y música

Más allá de las canciones que marcaron la carrera de Yeison Jiménez, su verdadero legado parece estar en el cariño que sembró en su entorno más cercano. Y en medio del dolor, las palabras de Camila resumen lo que millones sienten: la imposibilidad de aceptar que alguien tan presente ya no estará físicamente.

Su mensaje sencillo, directo y cargado de dolor ha tocado fibras sensibles en todo el país, recordándonos que, detrás de cada artista, hay una familia que lo llora en silencio.

Con información de Infobae Colombia.