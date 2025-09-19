Canal de Panamá reducirá ingresos en 2026, pero aumentará aporte al Estado a $3,193 millones

La Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate el proyecto de ley de la ACP, por lo que la propuesta pasará a segundo debate en el pleno legislativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sustenta este viernes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su proyecto presupuestario para la vigencia fiscal 2026, que asciende a $5,207.2 millones, con un aporte directo al Tesoro Nacional de $3,193.8 millones.

Aunque el presupuesto proyectado es $416 millones menor al de la vigencia actual (2024-2025), el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vázquez, aseguró que el compromiso con el país se mantiene intacto.

El Canal de Panamá ha demostrado a lo largo de todos los años e independiente de todas las circunstancias que nos han afectado, desde la sequía hasta la pandemia, que el Canal de Panamá ha mantenido su responsabilidad para con el país”.

De acuerdo con la ACP, los ingresos por tránsitos y servicios serán de $5,116 millones, lo que representa $411 millones menos que el presupuesto anterior, es decir, una caída del 7.4%.

Las causas obedecen a un entorno internacional adverso marcado por el proteccionismo, la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, y los ataques en el Mar Rojo.

El Canal de Panamá ha tomado la proyección de hacer un presupuesto muy conservador para poder asegurar que no estamos sujetos, en la medida de lo posible, a las variaciones que no tenemos control, especialmente aquellas que tienen que ver con el comercio internacional”, explicó Vázquez.

No obstante, el aporte al Estado crecerá en $404 millones, al pasar de $2,789 millones en 2025 a $3,193.8 millones en 2026. En palabras del administrador.

Queremos destacar que, en medio de la reducción de tráfico, hemos asegurado que el flujo de aportes del Canal se mantiene como una responsabilidad importante para la sostenibilidad financiera del país”.

La ACP también destinará $1,615 millones a gastos de operación, incluyendo programas de formación y reclutamiento de nuevo personal, ante el relevo generacional de quienes han servido en la entidad desde la transferencia del Canal en 1999. Asimismo, se contemplan $754 millones en reservas para programas de inversión, entre ellos el desarrollo del proyecto del Río Indio y la diversificación de negocios.

En sus 25 años de administración panameña, el Canal ha aportado más de $28,000 millones al Gobierno Central, consolidándose como uno de los pilares financieros del país.

Tras una larga sustentación, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto, por lo que la propuesta pasará a segundo debate en el pleno legislativo.

Con información de María De Gracia