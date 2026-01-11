Estudiantes panameños participaron en la competición internacional de Olimpiadas de Ábaco Aiama

Panamá/Con rapidez mental y gran precisión, estudiantes panameños demostraron su talento en las matemáticas a nivel internacional, dejando el nombre del país en alto.

Kari Roa tiene 13 años y forma parte de un grupo de siete estudiantes de la Academia Wheeminds Panamá que representaron al país en la competición internacional de Olimpiadas de Ábaco Aiama 2025, celebrada en Malasia.

Gracias a su destacado desempeño, los estudiantes panameños lograron dejar en alto el nombre de Panamá frente a delegaciones de distintos países del mundo.

Los siete estudiantes viajaron hasta Malasia para competir con niños y jóvenes provenientes de Asia, África y Medio Oriente, incluyendo países con una amplia tradición en el uso del ábaco y la formación matemática avanzada.

La Aiama Abacus Olympiad es una competencia internacional que promueve la excelencia matemática, fortalece las habilidades de resolución de problemas, estimula la creatividad y contribuye al desarrollo de la confianza y disciplina en los participantes.

Con trofeos en mano y una experiencia que marcará su formación académica y personal, los estudiantes regresan a panamá como ejemplo de que la disciplina, el apoyo familiar, una muestra clara de que el talento panameño tiene la capacidad de competir y destacar en cualquier parte del mundo.

Con información de Heidy Morán.