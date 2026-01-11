Productores de Los Pozos en Herrera reúnen dinero para reparar caminos de sus comunidades

La maquinaria para reparar el camino fue pagada por los moradores en Los Pozos.
Herrera/Ante la falta de apoyo oficial, residentes de Los Llanitos de los Bultrones y Las Sabanetas, en Los Pozos, en la provincia de Herrera, reunieron dinero y contrataron maquinaria para mejorar los caminos de producción.

Los residentes de estas comunidades rurales confirmaron que pagaron maquinaria para arreglar caminos en mal estado.

Los residentes de estas comunidades en Herrera piden apoyo del MOP para arreglar estos caminos.
Ariel Trejos, residente de las comunidades, afirmó que se reunió con mucho esfuerzo el dinero de los moradores para arreglar la vía.

Residentes claman apoyo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para rehabilitar vía productiva en Herrera

Falta de carretera afecta traslado de yuca, maíz y ganado en comunidades de Los Pozos.

Con información de Eduardo Vega.

