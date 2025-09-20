Aduanas decomisa cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en más de $300 mil

a carga fue trasladada para su conteo oficial por parte del equipo de auditoría de Aduanas.

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera ejecutó este sábado la Operación URVAN, en la que fueron retenidas 120 pacas de cigarrillos y productos derivados durante un allanamiento a un depósito ubicado en la capital.

El decomiso, cuyo valor preliminar supera los $300,000, fue posible gracias a una investigación de seguimiento desarrollada por inspectores aduaneros durante varias semanas, luego de detectar indicios de comercio ilícito de tabaco.

Durante el procedimiento, las autoridades intentaron contactar a los presuntos responsables de la mercancía a través de los datos registrados en la documentación del depósito, pero no obtuvieron respuesta.

La carga fue trasladada para su conteo oficial por parte del equipo de auditoría de Aduanas. Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer el valor final de lo incautado y las sanciones que podrían imponerse a los implicados.