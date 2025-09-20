Prima de antigüedad: Minseg desembolsa más de $2 millones a exfuncionarios de estamentos

El Ministerio de Seguridad Pública anunció la entrega de 294 cheques de prima de antigüedad, mientras mantiene en trámite más de 2 mil pagos por $8.3 millones.

ciudad de panamá/El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó que ha superado los $2 millones en desembolsos por concepto de prima de antigüedad, beneficio laboral que corresponde a exfuncionarios de los distintos estamentos de seguridad.

De acuerdo con la entidad, hasta la fecha se han efectuado pagos a 305 exfuncionarios, lo que representa un total de $2,020,150.60. Además, están listos para ser retirados 294 cheques, equivalentes a $572,800.27.

El Minseg destacó que mantiene en trámite 2,167 pagos adicionales, por un monto acumulado de $8,350,119.86, como parte del proceso de reconocimiento de derechos adquiridos de su personal.

Estas gestiones forman parte de la política de la cartera de Seguridad para dar cumplimiento a compromisos laborales históricos, especialmente con exservidores de los estamentos policiales y de seguridad pública.