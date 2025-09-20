Policlínica de Calidonia reduce mora quirúrgica con 263 cirugías oftalmológicas

En los primeros seis meses de 2025, la policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, en Calidonia, realizó 263 cirugías oftalmológicas que habían estado en mora por años, un avance que alivia la espera de cientos de pacientes, aunque más de mil aún permanecen en lista.

Durante los primeros seis meses del año, la unidad médica reforzó su equipo con tres oftalmólogos provenientes de otras instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), sumando un total de cinco especialistas que permiten realizar, al menos, cinco operaciones diarias en horario regular de lunes a viernes.

El director médico de la policlínica, Carlos Alberto Chan, informó que, aunque se ha avanzado con más de 260 cirugías de pterigión y chalazión, aún permanecen en lista mil 113 pacientes. “Seguimos reforzando el trabajo con más médicos y nuevas estrategias para darle respuesta a quienes esperan”, señaló.

Por su parte, el oftalmólogo Iván Díaz Ríos explicó que el pterigión es una condición muy común en Panamá debido al clima tropical, y resaltó que la atención incluye no solo la cirugía, sino también el seguimiento postoperatorio. La iniciativa forma parte de la estrategia nacional de la CSS para disminuir la mora quirúrgica y garantizar atención oportuna a los asegurados.