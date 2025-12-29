Riña durante la madrugada de Navidad deja un fallecido en Panamá Norte

Este tipo de hechos violentos responde a una combinación de factores como la frustración social, el consumo de alcohol y reacciones impulsivas.

Ciudad de Panamá/Lo que habitualmente es un punto de encuentro para los vecinos de la comunidad de Buen Pastor, en el sector de Santa Rita, Panamá Norte, se convirtió en un escenario trágico durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando una riña terminó en la muerte de un hombre de 42 años.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, las autoridades recibieron una llamada de alerta en la que se reportaba la participación de varias personas en una pelea. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre dentro de una residencia, sin signos vitales.

“Recibimos una llamada de denuncia indicando que una persona había participado en una riña y se encontraba sin signos vitales dentro de una residencia”, indicó un miembro de la Policía Nacional.

Según el reporte criminal recabado por testigos, la víctima se encontraba celebrando entre familiares y amigos. Posteriormente, se retiró del sitio y regresó en busca de una sobrina, momento en el que se produjo una discusión que escaló a una pelea. Durante el altercado, el hombre habría sacado un arma blanca, lo que derivó en una agresión colectiva.

Las autoridades detallaron que el cuerpo presentaba múltiples golpes causados con objetos contundentes, así como heridas provocadas por armas punzocortantes.

Para el sociólogo José Lasso, este tipo de hechos violentos responde a una combinación de factores como la frustración social, el consumo de alcohol y reacciones impulsivas en una sociedad que enfrenta un deterioro en la convivencia.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades competentes. Informes de la Policía Nacional señalan que, lamentablemente, este tipo de riñas suele incrementarse durante días festivos, fechas que deberían destinarse a la reflexión y a la convivencia familiar.

Con información de Kayra Saldaña