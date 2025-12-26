Joven muere tras riña en plena Navidad en Finca 6, Bocas del Toro

La Policía Nacional informó además que una persona fue aprehendida, presuntamente vinculada con este homicidio.

Changuinola, Bocas del Toro/Un homicidio se registró durante la celebración de la Navidad en el sector de Finca 6, específicamente en la barriada El Cartón, en la provincia de Bocas del Toro, donde un joven perdió la vida tras ser atacado con un arma punzocortante.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió dentro de la residencia de la víctima, producto de una riña, lo que motivó la rápida movilización de unidades de la Policía Nacional y personal de Criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El jefe de la primera zona policial de Bocas del Toro, Jorge Bryant, confirmó el hecho y aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y la tolerancia, especialmente durante las festividades.

“Ocurrió en el área de Finca 6, sector conocido como El Cartón. La Policía Nacional le pide a la ciudadanía que tenga prudencia y tolerancia. Nosotros continuaremos con los recorridos”, señaló Bryant.

La Policía Nacional informó además que una persona fue aprehendida, presuntamente vinculada con este homicidio, y ya fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de los trámites legales correspondientes.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del hecho y deslindar responsabilidades.

Con información de Nixon Miranda