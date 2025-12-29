Cae alias 'Chinin', uno de los más buscados por pandillerismo; otros siete fueron aprehendidos en la operación 'Lock 25'

El operativo Lock 25 se ejecutó en El Chorrillo, Santa Ana, Curundú y Calidonia.

Ciudad de Panamá/Riquelmer Javier De Gracia, alias "Chinin", quien figuraba en la lista de los 33 más buscados por el delito contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo, fue aprehendido este lunes 29 de diciembre.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló varias diligencias de allanamiento y registro en el sector Pan de Azúcar, corregimiento Amelia Denis de Icaza del distrito de San Miguelito, donde fue ubicado y aprehendido De Gracia.

Por este ciudadano, la Policía Nacional ofrecía una recompensa de 2 mil dólares y, con esta captura, ya son 12 las personas aprehendidas de la lista. Se espera que en las próximas horas se presente ante un juez de garantías.

Operativo "Lock 25"

Paralelamente, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Policía Nacional, desarrollaron el operativo "Lock 25", mediante el cual se efectuaron múltiples diligencias de allanamiento en la ciudad capital, en seguimiento a investigaciones por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y hurto de auto.

Las diligencias resultaron en la aprehensión de siete personas presuntamente implicadas. El operativo se desarrolló específicamente en los sectores de Curundú, Calidonia, Pueblo Nuevo, Santa Ana, El Chorrillo y San Miguel.

Los individuos están vinculados a un grupo criminal que se dedica a cometer robo con arma de fuego a personas y hurto de autos.

La Fiscalía sustenta que las actividades delictivas han quedado evidenciadas en redes sociales tras ser grabadas en cámaras de seguridad.

Además, también se logró recuperar un vehículo que mantiene denuncia por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de robo.

