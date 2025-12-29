Quema de llantas provoca fuerte incendio en vertedero clandestino en Cárdenas

Ciudad de Panamá, Panamá/Un incendio registrado en un vertedero improvisado en el sector de Cárdenas es atendido por personal del Cuerpo de Bomberos, luego de recibir el llamado de emergencia a las 6:11 a.m., informó el capitán Humberto De León.

De acuerdo con el capitán, al lugar se desplazó un vehículo del cuartel de San Miguelito, junto a dos carros cisterna, además del apoyo de un camión cisterna de la Autoridad de Aseo y una retroexcavadora, debido a la magnitud del siniestro.

De León explicó que en el sitio se encontró una gran cantidad de llantas incendiadas, lo que ha dificultado las labores de extinción y ha requerido el uso de maquinaria pesada para remover el material y controlar el fuego.

Por su parte, Ovil Moreno, administrador de la Autoridad de Aseo, señaló que el incendio se produjo en un vertedero clandestino ubicado fuera del relleno sanitario de cerro Patacón. Indicó que varias entidades se mantienen colaborando con los bomberos para lograr sofocar completamente el incendio.

Puedes leer: Policía rescata a seis tripulantes tras desperfecto de embarcación cerca de isla Flamenco

Moreno calificó como “irresponsables” a las personas que se dedican a encender llantas en estos sitios ilegales y advirtió que no se trata de un hecho aislado. “En lo que va del año hemos registrado aproximadamente 45 conatos de incendio que se controlan más rápido. Este es más fuerte de lo normal, por eso hemos tenido que traer tanto equipo hasta esta área”, afirmó.

El funcionario reiteró que el manejo adecuado de los desechos es una responsabilidad compartida y que este tipo de prácticas representan un grave riesgo ambiental y para la salud pública. Además, adelantó que se interpondrá una denuncia, ya que existen personas que cobran por trasladar basura a vertederos clandestinos, contribuyendo a la proliferación de estos incendios.

Con información de Luis De Jesús Mendoza