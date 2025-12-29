Policía rescata a seis tripulantes tras desperfecto de embarcación cerca de isla Flamenco

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de seis personas fueron rescatadas por unidades de la Policía Nacional luego de que la embarcación en la que navegaban presentara desperfectos mecánicos cerca de isla Flamenco.

La operación se realizó tras recibirse una alerta del Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), lo que permitió la rápida movilización de agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA). Los tripulantes fueron ubicados y trasladados de forma segura hasta la rampa de Diablo, en el corregimiento de Balboa.

Las autoridades informaron que todos los ocupantes se encontraban en buen estado de salud al momento del rescate.

La Policía Nacional aprovechó para reiterar el llamado a los navegantes a revisar adecuadamente sus embarcaciones antes de zarpar y a contar con equipos de comunicación, a fin de prevenir situaciones de riesgo en el mar.

