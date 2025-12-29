Migración deporta y expulsa a más de 40 extranjeros en vuelo con destino a Colombia

Las autoridades destacaron que estos procedimientos se realizan garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 43 ciudadanos extranjeros fueron deportados y expulsados del territorio nacional con destino a la ciudad de Medellín, Colombia, mediante el vuelo chárter N.° 61, coordinado por el Servicio Nacional de Migración (SNM), este lunes 29 de diciembre.

De acuerdo con la entidad, del total de personas trasladadas, 38 correspondían al sexo masculino y cinco al femenino.

Treinta de los ciudadanos fueron deportados por mantener un estatus migratorio irregular, mientras que otros 13 fueron expulsados por representar un riesgo para la seguridad y el orden público.

El SNM informó que esta medida se adoptó luego de comprobarse que varios de los extranjeros mantenían antecedentes penales, entre ellos posesión de arma de fuego, posesión simple de drogas, fabricación y tráfico de armas, delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de drogas, delitos contra la humanidad relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, así como antecedentes por homicidio calificado, robo agravado y registros criminales en los Estados Unidos. También se detectaron casos de reingreso al país evadiendo los puestos de control migratorio.

Las autoridades destacaron que estos procedimientos se realizan garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, como parte del compromiso del Servicio Nacional de Migración de fortalecer la seguridad nacional y promover una migración segura, ordenada y regular.