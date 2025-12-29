Estos son los centros de acopio para arbolitos de Navidad naturales en la ciudad capital

La iniciativa busca evitar el riesgo de incendios a cielo abierto, la propagación del fuego y la disposición inadecuada de los arbolitos.

Ciudad de Panamá/Ante la prohibición de quemas de residuos, las autoridades recordaron a la ciudadanía que los arbolitos de Navidad naturales no deben ser incinerados y anunciaron la habilitación de varios centros de acopio en la ciudad de Panamá para su disposición adecuada.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que los puntos de recolección estarán habilitados del 7 al 11 de enero de 2026 en distintos sectores del distrito capital, como parte de una estrategia para promover la correcta gestión de residuos y prevenir riesgos ambientales.

“Estamos buscando sensibilizar en el tema de la buena gestión de residuos y, luego de la recolección, realizar un proceso de trituración para llevar este material al compostaje. Esto regresará a la naturaleza como un material que aprovecharemos en áreas protegidas, dándole una segunda vida”, indicó Kirving Lañas, coordinador de proyectos de MiAmbiente.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca evitar el riesgo de incendios a cielo abierto, la propagación del fuego y la disposición inadecuada de los arbolitos en calles, aceras, basureros, ríos o quebradas, prácticas que generan afectaciones ambientales y de seguridad.

La Alcaldía de Panamá recordó que, mediante un decreto vigente desde 2018, está prohibido quemar basura, desechos u otros objetos sin permiso, una falta que puede acarrear sanciones que van desde los $50 hasta los $5 mil dólares, o de 10 a 100 días de trabajo comunitario.

Los puntos de acopio habilitados para la recolección de arbolitos naturales son los siguientes:

Cinta Costera, sector de Calidonia

Atlapa, en San Francisco

USMA

Arena Roberto Durán

Junta Comunal de Don Bosco

Junta Comunal de Las Cumbres

Plaza Princesa de Gales

Sede de MiAmbiente en Albrook

Las autoridades exhortaron a la población a utilizar estos centros de acopio y contribuir a una disposición responsable de los residuos, en beneficio del ambiente y la seguridad ciudadana.

Con información de María De Gracia