Caja de Seguro Social: Conozca el cronograma completo de pagos a pensionados y jubilados para 2026
De acuerdo con la información divulgada, el cronograma detalla las fechas exactas de desembolso mes a mes, tomando en cuenta días hábiles, feriados nacionales y fines de semana, con el objetivo de que los beneficiarios puedan planificar con anticipación sus compromisos económicos.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer este lunes 29 de diciembre el calendario oficial de pago para pensionados y jubilados correspondiente al año 2026, tanto para quienes reciben sus prestaciones mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran a través de centros de pago en el área metropolitana y el interior del país.
Pagos por acreditación bancaria (ACH)
Para quienes reciben su pensión o jubilación mediante depósito bancario, la CSS estableció fechas específicas de pago a lo largo de todo el año, las cuales están claramente identificadas en el calendario oficial.
De acuerdo con el documento, estas son las fechas de pago establecidas:
- Enero: Viernes 2 y lunes 19
- Febrero: Miércoles 4 y jueves 19
- Marzo: Miércoles 4 y jueves 19
- Abril: Miércoles 1 y viernes 17
- Mayo: Lunes 4 y martes 19
- Junio: Jueves 4 y viernes 19
- Julio: Viernes 3 y viernes 17
- Agosto: Martes 4 y miércoles 19
- Septiembre: Viernes 4 y viernes 18
- Octubre: Lunes 5 y lunes 19
- Noviembre: Viernes 30 de octubre y martes 17
- Diciembre: Jueves 3 y viernes 18
- Enero de 2027: Lunes 4 y martes 19
Este mecanismo busca agilizar el proceso de pago, reducir filas y ofrecer mayor comodidad a los beneficiarios que cuentan con cuentas bancarias activas.
Centros de pago: área metropolitana e interior
En el caso de los pensionados y jubilados que reciben su pago de manera presencial, el calendario establece fechas diferenciadas en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país.
Según el cronograma oficial, los pagos correspondientes se realizarán de la siguiente manera:
- Enero: Lunes 5 y martes 20
- Febrero: Jueves 5 y viernes 20
- Marzo: Jueves 5 y viernes 20
- Abril: Miércoles 1 y viernes 17
- Mayo: Martes 5 y miércoles 20
- Junio: Viernes 5 y lunes 22
- Julio: Lunes 6 y lunes 20
- Agosto: Miércoles 5 y jueves 20
- Septiembre: Viernes 4 y lunes 21
- Octubre: Martes 6 y martes 20
- Noviembre: Lunes 2 y jueves 19
- Diciembre: Viernes 4 y lunes 21
- Enero de 2027: Martes 5 y miércoles 20
La CSS recordó que es importante verificar con anticipación el centro de pago asignado, así como llevar la documentación requerida el día correspondiente. El calendario publicado también incluye las primeras fechas de pago de enero de 2027, lo que permite a los beneficiarios tener una visión clara del cierre e inicio del nuevo periodo anual.
La entidad reiteró el llamado a la población beneficiaria a consultar los canales oficiales de la CSS para evitar desinformación y mantenerse atentos ante cualquier actualización relacionada con el cronograma de pagos.