Caja de Seguro Social: Conozca el cronograma completo de pagos a pensionados y jubilados para 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer este lunes 29 de diciembre el calendario oficial de pago para pensionados y jubilados correspondiente al año 2026, tanto para quienes reciben sus prestaciones mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran a través de centros de pago en el área metropolitana y el interior del país.

De acuerdo con la información divulgada, el cronograma detalla las fechas exactas de desembolso mes a mes, tomando en cuenta días hábiles, feriados nacionales y fines de semana, con el objetivo de que los beneficiarios puedan planificar con anticipación sus compromisos económicos.

Pagos por acreditación bancaria (ACH)

Para quienes reciben su pensión o jubilación mediante depósito bancario, la CSS estableció fechas específicas de pago a lo largo de todo el año, las cuales están claramente identificadas en el calendario oficial.

De acuerdo con el documento, estas son las fechas de pago establecidas:

Enero: Viernes 2 y lunes 19

Viernes 2 y lunes 19 Febrero: Miércoles 4 y jueves 19

Miércoles 4 y jueves 19 Marzo: Miércoles 4 y jueves 19

Miércoles 4 y jueves 19 Abril: Miércoles 1 y viernes 17

Miércoles 1 y viernes 17 Mayo: Lunes 4 y martes 19

Lunes 4 y martes 19 Junio: Jueves 4 y viernes 19

Jueves 4 y viernes 19 Julio: Viernes 3 y viernes 17

Viernes 3 y viernes 17 Agosto: Martes 4 y miércoles 19

Martes 4 y miércoles 19 Septiembre: Viernes 4 y viernes 18

Viernes 4 y viernes 18 Octubre: Lunes 5 y lunes 19

Lunes 5 y lunes 19 Noviembre: Viernes 30 de octubre y martes 17

Viernes 30 de octubre y martes 17 Diciembre: Jueves 3 y viernes 18

Jueves 3 y viernes 18 Enero de 2027: Lunes 4 y martes 19

Este mecanismo busca agilizar el proceso de pago, reducir filas y ofrecer mayor comodidad a los beneficiarios que cuentan con cuentas bancarias activas.

Centros de pago: área metropolitana e interior

En el caso de los pensionados y jubilados que reciben su pago de manera presencial, el calendario establece fechas diferenciadas en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país.

Según el cronograma oficial, los pagos correspondientes se realizarán de la siguiente manera:

Enero: Lunes 5 y martes 20

Lunes 5 y martes 20 Febrero: Jueves 5 y viernes 20

Jueves 5 y viernes 20 Marzo: Jueves 5 y viernes 20

Jueves 5 y viernes 20 Abril: Miércoles 1 y viernes 17

Miércoles 1 y viernes 17 Mayo: Martes 5 y miércoles 20

Martes 5 y miércoles 20 Junio: Viernes 5 y lunes 22

Viernes 5 y lunes 22 Julio: Lunes 6 y lunes 20

Lunes 6 y lunes 20 Agosto: Miércoles 5 y jueves 20

Miércoles 5 y jueves 20 Septiembre: Viernes 4 y lunes 21

Viernes 4 y lunes 21 Octubre: Martes 6 y martes 20

Martes 6 y martes 20 Noviembre: Lunes 2 y jueves 19

Lunes 2 y jueves 19 Diciembre: Viernes 4 y lunes 21

Viernes 4 y lunes 21 Enero de 2027: Martes 5 y miércoles 20

La CSS recordó que es importante verificar con anticipación el centro de pago asignado, así como llevar la documentación requerida el día correspondiente. El calendario publicado también incluye las primeras fechas de pago de enero de 2027, lo que permite a los beneficiarios tener una visión clara del cierre e inicio del nuevo periodo anual.

La entidad reiteró el llamado a la población beneficiaria a consultar los canales oficiales de la CSS para evitar desinformación y mantenerse atentos ante cualquier actualización relacionada con el cronograma de pagos.