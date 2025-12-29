Crean equipo interinstitucional para reforzar la lucha contra los delitos ambientales en Panamá

Las autoridades destacaron que la creación del EME-AMBIENTAL busca articular esfuerzos interinstitucionales para proteger, conservar y restaurar el ambiente.

Ciudad de Panamá/El Estado panameño dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la protección ambiental con la creación del Equipo Multidisciplinario Especializado contra faltas y delitos ambientales (EME-AMBIENTAL), una instancia técnico-operativa que coordinará acciones entre el Ministerio de Ambiente y diversas entidades de seguridad pública.

La medida publicada en Gaceta Oficial, se fundamenta en lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Política, que “obliga al Estado a reglamentar, fiscalizar y aplicar acciones para garantizar el uso racional de los recursos naturales y evitar su depredación”, así como en la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, y la Ley 8 de 2015, que creó el Ministerio de Ambiente como ente rector en esta materia.

De acuerdo con el decreto que formaliza su creación, el EME-AMBIENTAL tendrá como objetivo principal reforzar las capacidades del Estado para la prevención, detección, investigación y control de faltas administrativas y delitos ambientales, actuando como instancia de apoyo tanto en procesos administrativos sancionadores de MiAmbiente como en investigaciones penales lideradas por el Ministerio Público.

El equipo estará adscrito al Despacho del Ministro de Ambiente y no contará con personalidad jurídica ni autonomía propia. Su función será estrictamente de coordinación y apoyo interinstitucional. Estará integrado por personal del Ministerio de Ambiente, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, con asignaciones definidas mediante resoluciones y convenios interinstitucionales.

Entre sus atribuciones se incluyen la realización de actos de investigación en coordinación con el Ministerio Público, el acompañamiento en inspecciones ambientales, la elaboración de informes técnicos, el seguimiento a operativos y el apoyo en denuncias relacionadas con posibles delitos ambientales. Las áreas protegidas serán consideradas zonas de prioridad operativa.

El decreto también establece la creación de un Comité Coordinador, encargado de elaborar el plan anual de trabajo, dar seguimiento a su ejecución y rendir informes periódicos sobre los resultados obtenidos. Asimismo, se contempla la habilitación de un portal de transparencia donde se publicarán informes anuales con estadísticas y acciones ejecutadas.

La iniciativa responde, además, a compromisos internacionales asumidos por Panamá, como el Acuerdo Regional de Escazú, y a recomendaciones de organismos como Interpol y ONU Ambiente, que advierten sobre el alto nivel de rentabilidad del crimen ambiental a escala global, solo superado por delitos como el narcotráfico y el contrabando.