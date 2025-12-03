Aduanas analiza controles para el ingreso de medicamentos vía Courier

De esta reunión surgirán medidas para reforzar la vigilancia y mejorar los controles aduaneros en todo el país.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas realizó una reunión de alto nivel con jefes de recintos, administradores regionales y responsables de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, con el objetivo de revisar los procedimientos relacionados con el ingreso de medicamentos y otros productos regulados mediante la modalidad de Courier.

El encuentro se desarrolló en la sede central de la institución y contó con participación virtual de personal a nivel nacional.

La sesión estuvo presidida por el director general encargado, Reynaldo Bello, junto con Carmen Tapia, subdirectora general logística encargada. Ambos, acompañados de un equipo técnico, analizaron la situación actual y recibieron retroalimentación del personal operativo, entre ellos aforadores, quienes expusieron las situaciones que enfrentan diariamente y las responsabilidades compartidas con los organismos anuentes que operan dentro de los recintos.

Según la entidad, de esta reunión surgirán medidas para reforzar la vigilancia y mejorar los controles aduaneros en todo el país.

Además, se coordinarán nuevas estrategias con los organismos anuentes con el fin de optimizar los procesos y garantizar un manejo adecuado de los productos regulados que ingresan al territorio nacional.