Las autoridades informaron que las plantas potabilizadoras de Santa Marta, en Bugaba, y las de David están siendo reforzadas con sistemas de almacenamiento y obras temporales para asegurar el volumen necesario que permita operar de manera continua, aun cuando disminuya el caudal de los ríos.

Bugaba, Chiriquí/Con el inicio de la temporada seca en la provincia de Chiriquí, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha un plan para garantizar el abastecimiento de agua potable en los distritos de Bugaba y David, dos de las zonas con mayor demanda durante los meses de verano.