Las autoridades retiran del mercado cebollas y cigarrillos de presunto contrabando

Las autoridades encontraron productos sin factura y con marcas extranjeras durante la inspección que se realizó en Barranco, Changuinola.

Changuinola, Bocas del Toro/La Autoridad Nacional de Aduanas realizó una inspección en un comercio ubicado en el corregimiento de Barranco, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, donde detectaron varios productos que presuntamente habían sido ingresados al país de manera irregular.

Durante la revisión, en el lugar se pudo ubicar 14 sacos de cebolla que no contaban con factura comercial y cuyos empaques se encontraban marcados con el logo de la República de Costa Rica, lo que generó gran sospecha de que la mercancía ingresó al territorio nacional sin cumplir con los requisitos establecidos. Por esta razón se inició un proceso de investigación por presunto contrabando.

Además, los funcionarios incautaron 8 cartones de cigarrillos Vess Crush Doble, igualmente sin documentación que respaldara su tenencia. Toda la mercancía quedó bajo la custodia de las autoridades mientras avanza el proceso correspondiente.

