Decomisan probióticos y potenciadores sexuales valorados en más de $28 mil en Chiriquí

David, Chiriquí/Agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera en la provincia de Chiriquí decomisaron un cargamento de 703 frascos de probióticos para mujeres y potenciadores sexuales masculinos durante una revisión de rutina realizada en una empresa de encomiendas en David.

De acuerdo con las autoridades, la mercancía tenía como destino una empresa ubicada en un centro comercial de la ciudad de David y estaba valorada en más de 28 mil dólares. La carga no contaba con el registro sanitario ni los permisos requeridos por la legislación panameña para su distribución o comercialización.

Investigación y destino de la mercancía

Los artículos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio de Salud, institución que deberá iniciar un proceso de investigación y análisis para determinar si deben ser descartados o destruidos, según el riesgo que representen para la salud pública.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que se abrió una investigación administrativa para determinar responsabilidades en el caso, y confirmó que la mercancía provenía de la Zona Libre de Colón, uno de los principales puntos de entrada de productos al país.

Operativo “Navidad sin contrabando”

El decomiso forma parte de las acciones de perfilamiento e inspección que se realizan en el marco del operativo “Navidad sin contrabando”, el cual busca detectar mercancías ilegales en zonas estratégicas como empresas de encomienda, áreas fronterizas cercanas a Costa Rica y a lo largo de la Carretera Interamericana.

Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad sanitaria y comercial del país durante la temporada de fin de año, un periodo en el que aumenta el ingreso de mercancías irregulares y el comercio informal.

Con información Demetrio Ábrego.