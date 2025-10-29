Retienen vehículo con más de 700 bultos de calzado valorados en $100 mil

Fue detectado por los analistas de la DPFA mediante su sistema de monitoreo, al ser ubicado en un local comercial no autorizado como destino final.

Ciudad de Panamá, Panamá/Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la Zona Occidental lograron la retención de un vehículo tipo mula que transportaba más de 760 bultos de calzado, valorados en aproximadamente $100,000, como parte del operativo Mercurio III, que busca combatir el contrabando y fortalecer la fiscalización aduanera en el país.

El vehículo, que se desplazaba bajo el régimen de Tránsito Interno (TI), fue detectado por los analistas de la DPFA mediante su sistema de monitoreo, al ser ubicado en un local comercial no autorizado como destino final.

Al ingresar al lugar, los inspectores constataron que el sello de seguridad del transporte había sido roto y que la mercancía ya había sido descargada.

Según las primeras investigaciones, el vehículo había salido de la Zona Libre de Colón, y no se descarta la posible participación de figuras relevantes del sector comercial en el intento de desvío de la mercancía.

Las autoridades informaron que el caso permanece bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y aplicar las sanciones establecidas por la ley.