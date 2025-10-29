Aumentan casos de dengue y las autoridades refuerzan con campañas de prevención

El Ministerio de Salud se encarga de realizar inspecciones para evitar la propagación de dengues en diversos puntos del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta la semana epidemiológica número 41, correspondiente del 5 al 11 de octubre, en donde el país ha acumulado más de 13,207 casos de dengue, debido a que esta cifra se mantiene en alerta con el sistema de salud por el rápido incremento de contagios en varias regiones.

De acuerdo con el informe oficial que ha sido brindado por parte del MINSA, más de 11,703 de los casos han sido reportados y no presentan signos de alarma, mientras que 1,416 muestran síntomas moderados y el 88 han sido clasificados como dengue grave, ya que, hasta la fecha, 1,280 personas han requerido hospitalización y se han notificado más de 21 fallecimientos a causa de la enfermedad.

Las provincias con mayor cantidad de contagios son: en la región Metropolitana, con 4,026 casos; San Miguelito, con 2,361; Panamá Oeste, con 1,426; y Panamá Norte, con 1,234. Le siguen las provincias de Chiriquí con 800 casos y Bocas del Toro con 729. Entre los corregimientos más afectados se encuentran Tocumen 949 Metropolitana, la 24 de Diciembre 768, Belisario Frías 561 en San Miguelito, Belisario Porras 514 en San Miguelito y Ernesto Córdoba Campos 340 Panamá Norte. Es por esto que se considera que los registros se dan entre las edades de 10 y 49 años de edad, según el registro epidemiológico.

La tasa de incidencia nacional está situada actualmente en 289 casos por cada 100 mil habitantes, un indicador que se encarga de reflejar la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y el trabajo comunitario; es por ello que el Ministerio de Salud continúa ejecutando operativos de control de vectores en todas las provincias, ya que se toman en cuenta todas las acciones de fumigación, inspección de viviendas y eliminación de criaderos.

Sin embargo, las autoridades insisten en que la participación ciudadana es fundamental para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Se le recomienda a la población eliminar todo objeto que acumule agua, como lo son las latas, botellas, llantas y envases, para así mantener limpios los patios y techos de las viviendas; es por ello que les piden a las personas no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano ante los síntomas de fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolor en los músculos o detrás de los ojos.

Los especialistas advierten que en Panamá circulan actualmente los cuatro serotipos del virus del dengue, siendo los más predominantes el DEN-3 y DEN-4, lo que aumenta el riesgo de presentar cuadros más graves o incluso fatales.

Es por ello que el MINSA reafirmó su compromiso de continuar con las campañas informativas y de prevención en todo el país, ya que le pidió a la ciudadanía que se sume a las acciones comunitarias para proteger la salud de todos.

