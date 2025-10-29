Minsa 'no considera justificada' la creación de los patronatos en hospitales Nicolás Solano y Anita Moreno

La institución sostiene que el modelo de Consejo Directivo garantiza eficiencia, estabilidad y acceso equitativo a los servicios de salud

Panamá/ El Ministerio de Salud (Minsa) informó que no considera justificada la creación de patronatos para la administración de los hospitales Anita Moreno (Los Santos) y Nicolás A. Solano (La Chorrera).

La entidad sostiene que cambiar la gestión de un Consejo Directivo a un Patronato podría traer problemas administrativos y de coordinación entre instituciones, lo que afectaría la estabilidad y el enfoque público de ambos centros.

Según el Minsa, no existen razones técnicas que justifiquen sustituir el modelo actual, establecido bajo la Ley 36 de abril de 2011, que regula y fiscaliza los hospitales mediante un Consejo Directivo.

El modelo vigente ha mostrado eficiencia en la provisión de servicios de salud, asegurando acceso equitativo, atención oportuna y una adecuada coordinación con la Caja de Seguro Social.

El Minsa destacó que este esquema ha facilitado la modernización de las infraestructuras hospitalarias y la optimización de los servicios médicos y quirúrgicos, con resultados positivos en centros como el Hospital San Miguel Arcángel, que retornó del sistema de patronato al modelo de Consejo Directivo, mejorando su calidad y eficiencia.