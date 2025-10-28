Banco de Sangre de la Ciudad de la Salud hace llamado urgente a la donación voluntaria

La institución ha hecho un llamado urgente a la población para que participe en las jornadas de donación voluntaria y altruista, esenciales para garantizar el soporte terapéutico en los hospitales del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Banco de Sangre de la Ciudad de la Salud enfrenta el desafío de mantener el abastecimiento necesario para cubrir la alta demanda de cirugías, tratamientos hematoncológicos, trasplantes, atención pediátrica y emergencias médicas.

Ante esta situación, la institución ha hecho un llamado urgente a la población para que participe en las jornadas de donación voluntaria y altruista, esenciales para garantizar el soporte terapéutico en los hospitales del país.

“Con una unidad de sangre se pueden salvar hasta tres vidas. Es importante que la población acuda al llamado a donar, principalmente al Banco de Sangre de la Ciudad de la Salud”, destacó Jacqueline Toruño, jefa de la dependencia.

Entre los principales requisitos para donar sangre se encuentran:

Ser mayor de edad.

Portar cédula de identidad personal.

Estar en buen estado de salud.

Pesar más de 110 libras.

Haber pasado al menos seis meses desde la realización de tatuajes o piercings.

No haber tomado medicación ni recibido vacunas en las últimas 24 horas.

“Fue una experiencia rápida y sin dolor. Me siento contento porque podré ayudar a mi amigo. De ahora en adelante, sacaré el tiempo para venir a donar”, relató Juan Carlos, quien realizó su primera donación en el Banco de Sangre de la Ciudad de la Salud.

Su testimonio refleja la satisfacción de quienes deciden contribuir con este gesto altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes.

El Banco de Sangre de la Ciudad de la Salud atiende donaciones de sangre de lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., y donaciones de plaquetas con cita previa, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., tras evaluación médica.