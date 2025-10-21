Ciudad de la Salud implementa innovador tratamiento no invasivo en pacientes con cáncer de próstata

El urólogo Ramón Rodríguez Lay, especialista de la CSS, explicó que esta tecnología está indicada para casos específicos de cáncer de próstata y ha demostrado ofrecer resultados clínicos altamente favorables.

Ciudad de Panamá/Una “Terapia Focal no invasiva” fue el tratamiento aplicado por primera vez a un grupo de seis pacientes diagnosticados con cáncer de próstata en el Hospital Quirúrgico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud. Se trata de un procedimiento que representa un avance médico en el país al incorporar tecnología robótica de última generación para tratar este tipo de cáncer sin necesidad de cirugía abierta.

El tratamiento, denominado “Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU, por sus siglas en inglés)”, actúa únicamente sobre el tejido afectado por el tumor, preservando el resto de la glándula prostática.

La técnica combina imágenes de resonancia magnética y ecografía en tiempo real, lo que permite localizar con precisión el área comprometida y dirigir los disparos del ultrasonido sobre la zona tumoral de manera exacta mediante un sistema robótico.

De acuerdo con la Caja de Seguro Social (CSS), este procedimiento evita heridas y cicatrices, además de reducir considerablemente el tiempo de recuperación, ya que los pacientes tratados fueron dados de alta al día siguiente de la intervención.

El urólogo Ramón Rodríguez Lay, especialista de la CSS, explicó que esta tecnología está indicada para casos específicos de cáncer de próstata y ha demostrado ofrecer resultados clínicos altamente favorables.

Con la implementación del HIFU, la CSS busca fortalecer su oferta de tratamientos de alta complejidad y posicionarse al nivel de los centros médicos más avanzados del mundo.

