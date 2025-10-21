ATTT inicia entrega de cheques por prima de antigüedad a exservidores públicos

Los exservidores públicos que mantienen prestaciones de prima de antigüedad pendientes desde 2014 hasta la fecha, a que formalicen su solicitud de pago ante la institución.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició este martes la entrega de cheques correspondientes a la prima de antigüedad para exservidores públicos que gestionaron formalmente este beneficio, en cumplimiento con la normativa vigente.

El director general de la ATTT, Simón Henríquez, destacó que este proceso representa un acto de reconocimiento al compromiso de quienes dedicaron años de servicio a la institución y al país.

“Estamos comprometidos con honrar las prestaciones de nuestros colaboradores. La entrega de estos cheques representa el reconocimiento institucional a los años de servicio dedicados al país y se realiza con total apego a la ley”, expresó Henríquez.

La entidad también hizo un llamado a los exservidores públicos que mantienen prestaciones de prima de antigüedad pendientes desde 2014 hasta la fecha, a que formalicen su solicitud de pago ante la institución.

Procedimiento para la solicitud

Los interesados deben descargar y completar el formulario oficial disponible en el sitio web de la ATTT, siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página web: https://transito.gob.pa/ Acceder a la pestaña “Información”. Seleccionar la opción “Formularios”. Elegir la sección “Prima de antigüedad”. Descargar y llenar el documento con los datos personales.

También pueden acceder directamente al formulario mediante el siguiente enlace:

👉 Solicitud de prima de antigüedad (PDF)

Una vez completado, el formulario debe enviarse junto con una copia legible de la cédula de identidad personal, por cualquiera de los siguientes medios:

Correo electrónico: pagodeprima@transito.gob.pa

WhatsApp: 6980-3147

Entrega personal: En cualquiera de las oficinas regionales de la ATTT a nivel nacional.

La institución reiteró que esta acción se realiza en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 241 del 13 de octubre de 2021, que modifica la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994, en lo relativo al pago de la prima de antigüedad a los servidores públicos.