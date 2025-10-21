Activan vigilancia por tormenta tropical Melissa que podría generar efectos indirectos en Panamá

La institución recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los avisos meteorológicos, que se estarán emitiendo conforme evolucione el sistema.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) activó un aviso de vigilancia por la tormenta tropical Melissa a las 11:00 a.m. de este martes 21 de octubre, el cual se mantendrá vigente hasta las 12:01 p.m. del 23 de octubre de 2025.

El Imhpa advierte de posibles efectos indirectos sobre el territorio nacional.

Según el aviso, Melissa se formó a las 10:00 a.m. en el mar Caribe Central, al sur de La Española, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad aproximada de 22 kilómetros por hora. Se prevé que su velocidad disminuya en los próximos días y que se desplace gradualmente hacia el noroeste y luego al norte.

Aunque la trayectoria actual de la tormenta apunta hacia las Antillas Mayores y no representa incidencia directa sobre Panamá, podría generar un eje de vaguada sobre el país, así como un incremento de la velocidad de los vientos del componente sur, lo que favorecería eventos de lluvias significativas en diversas regiones del territorio nacional.

La institución recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los avisos meteorológicos, que se estarán emitiendo conforme evolucione el sistema.

El Imhpa detalló mediante imágenes satelitales la formación nubosa captada a las 10:10 a.m., y el mapa de trayectoria potencial del Centro Nacional de Huracanes (NHC), en donde se observa el desplazamiento proyectado de la tormenta tropical Melissa en el Caribe.

Coordinan acciones en Bocas del Toro

Tras la activación del aviso, el Centro de Operaciones de Emergencias de Bocas del Toro realizó una reunión de coordinación este martes tras la activación de un periodo de vigilancia por la formación de la tormenta tropical Melissa.

En el encuentro participaron los estamentos de servicios de emergencia y seguridad como el Sistema Nacional de Protección, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja, entre otras, quienes detallaron el plan de acciones en determinadas situaciones.