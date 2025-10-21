Alcaldía de Panamá lanza concurso 'Calles que Brillan' para revivir el espíritu navideño
Calles que brilla, lanzamiento de la Alcaldía para los barrios y comunidades
panamá/La Alcaldía de Panamá realizó el lanzamiento oficial del concurso “Calles que Brillan”, una iniciativa que busca promover la creatividad, la unión vecinal y el rescate de las tradiciones decembrinas, a través de la decoración de calles, avenidas y comunidades en los 26 corregimientos del distrito capital.
Las comunidades interesadas deberán inscribirse en grupo, con un mínimo de diez casas decoradas por calle o avenida. Las decoraciones deberán reflejar temáticas navideñas tradicionales, como nacimientos, pesebres o alumbrados festivos.
Las inscripciones estarán abiertas del 20 de octubre al 15 de noviembre a través del sitio web oficial de Navidad de la Alcaldía de Panamá.
El jurado calificador evaluará las decoraciones según los siguientes criterios:
- Espíritu navideño (alumbrado y decoración): 40%
- Creatividad y originalidad: 30%
- Participación comunitaria: 20%
- Uso de materiales reciclables o sostenibles: 10%
La evaluación de las calles inscritas se realizará del 1 al 18 de diciembre, y los ganadores serán anunciados el 19 de diciembre.
Con “Calles que Brillan”, la Alcaldía invita a todos los barrios y comunidades unirse a esta celebración que busca llenar de luz, esperanza y alegría cada rincón de la ciudad, fortaleciendo los lazos de convivencia y compartiendo la magia de la Navidad
