Día de los Difuntos: Alcaldía de Panamá prohíbe música y fiestas durante 12 horas el 2 de noviembre

Panamá/A través del Decreto Alcaldicio N.º 11, firmado el pasado 13 de octubre de 2025, el Municipio ordenó la suspensión total de cualquier emisión de ruido, música o actividad festiva desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

La medida incluye la prohibición de equipos de sonido, unidades móviles, orquestas, conjuntos musicales y cualquier otro medio de reproducción de música en espacios públicos o privados.

El decreto establece sanciones que van desde $100 hasta $1,000 para quienes incumplan las disposiciones. Además, advierte que la normativa municipal no exime a los ciudadanos de cumplir con las leyes nacionales sobre control de ruido.

La Alcaldía también hizo un llamado a la población a actuar con respeto y moderación durante esta fecha cívica, declarada día de duelo y homenaje en Panamá.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, se ha comisionado a inspectores municipales, jueces comunitarios, funcionarios de cumplimiento y a la Policía Municipal, quienes contarán con el respaldo de la Fuerza Pública si fuese necesario.

Cada 2 de noviembre, los panameños acuden a los cementerios para llevar flores, rezos y recuerdos a sus seres queridos.

Las autoridades recordaron que la jornada no solo tiene un valor religioso, sino también cívico y cultural, al ser un espacio para la memoria, el respeto y la unidad nacional.