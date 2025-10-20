Presidente de la Asamblea confirma que la Comisión de Gobierno discutirá las leyes anticorrupción

Ciudad de Panamá/A pocos días de que finalice el periodo ordinario de sesiones, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, aseguró que el Legislativo concentrará todos sus esfuerzos en los temas más relevantes de la agenda política: la aprobación del Presupuesto General del Estado 2026, la elección de un nuevo subcontralor y el impulso a los proyectos de ley anticorrupción.

Herrera adelantó que el debate presupuestario será la prioridad inmediata, primero en la Comisión de Presupuesto y luego en el pleno, con el objetivo de aprobarlo antes de que termine octubre.

Va a ser crucial. Nos vamos a meter de lleno en lo que es la discusión del presupuesto, y que todas las bancadas hagan las preguntas pertinentes y presenten sus opiniones. La idea es llevar esto a votación y tener un presupuesto ya balanceado y ejecutado”, señaló.

Consenso para elegir al nuevo subcontralor

Otro de los temas que marcarán la agenda legislativa en estos días será la elección del nuevo subcontralor general de la República, luego de la reciente renuncia del funcionario designado. Según el presidente del Parlamento, las bancadas iniciarán reuniones para buscar un consenso que permita concretar la designación antes de que termine el periodo.

Ahorita vamos a tener una reunión para ver si en consenso con todas las bancadas definimos la postura de quién va a ser el subcontralor de la nación”, explicó Herrera.

“Vamos a hacer todo lo humanamente posible. Tenemos bastantes temas en la mesa y vamos a trabajar full, full durante todos estos días”, añadió.

Comisión de Gobierno se encargará de debatir leyes anticorrupción

En cuanto a las iniciativas anticorrupción y en medio del debate de la creación de una comisión ad hoc, el presidente del Legislativo confirmó que serán discutidas en la Comisión de Gobierno, como se acordó con su presidente, el diputado Luis Eduardo Camacho, e incluirán los dos proyectos presentados por el procurador general de la Nación.

Sí, él mismo lo manifestó. Conversamos y me dijo que no tiene ningún problema. Al final, eso es una votación y será la comisión la que tome las decisiones pertinentes al respecto”, afirmó.

Herrera también mencionó que espera que el pleno pueda iniciar el debate sobre las reformas al reglamento interno del órgano legislativo en los próximos días. En caso de que no haya tiempo suficiente, aseguró que el tema será uno de los primeros puntos en la agenda del próximo periodo.

Con información de María De Gracia.