TVN Media y DIRCOM Panamá se unen para fortalecer la voz de los Héroes por Panamá

Ciudad de Panamá/Con el firme propósito de potenciar el impacto de las historias que inspiran a todo un país, TVN Media y la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM Panamá) firmaron una alianza estratégica para capacitar a los participantes del proyecto Héroes por Panamá 2025 en habilidades de comunicación efectiva.

A través de esta colaboración, los expertos de DIRCOM Panamá brindarán talleres y asesorías personalizadas a los héroes, enfocados en mejorar su capacidad para transmitir mensajes claros, precisos y concisos durante los dos minutos que tendrán en pantalla para dirigirse a la ciudadanía.

“Cada héroe tiene una historia poderosa que merece ser contada con claridad y emoción. Con esta alianza buscamos que sus mensajes no solo informen, sino que conecten y movilicen a otros hacia el cambio positivo”, señaló María Guadalupe Guillén – Directora de RRHH y Asuntos Corporativos de TVN Media.

La formación estará a cargo de las expositoras Yelena Rodriguez, Michelle Dominguez y Marilina Vergara, y su formación está orientada a fortalecer la expresión oral, el manejo del lenguaje corporal y la estructura del mensaje, para que cada participante logre aprovechar al máximo su momento frente a las cámaras y proyecte con fuerza su causa ante el público panameño.

Por su parte, Margorieth Tejeira de DIRCOM Panamá, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso de la organización con el desarrollo de una comunicación responsable y transformadora, que contribuya al fortalecimiento del liderazgo social y ciudadano.

Desde su creación, Héroes por Panamá ha visibilizado a cientos de panameños que, desde distintas comunidades y causas, trabajan por construir un país más solidario, sostenible y justo. Con este nuevo paso, TVN Media reafirma su compromiso con la formación y proyección de líderes sociales, impulsando su voz y su mensaje hacia toda la nación.