Aprehenden a dos colombianos en Tocumen que intentaban ingresar con más de $20 mil sin declarar

Durante la inspección, los colombianos, que arribaron en el mismo vuelo comercial , confirmaron que se conocían entre sí.

Ciudad de Panamá/Dos hombres de nacionalidad colombiana fueron aprehendidos tras intentar ingresar a Panamá con miles de dólares sin declarar.

Inspectores de Aduanas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen detectaron que ambos ciudadanos, provenientes de Medellín, llevaban consigo más de 10 mil dólares en efectivo cada uno, el cual no fue declarado como lo exige la normativa vigente.

Durante la inspección, los colombianos, que arribaron en el mismo vuelo comercial, confirmaron que se conocían entre sí.

Al ser consultado, uno de ellos indicó que mantenía $9,700, no obstante, al realizar el conteo, se encontró un total de $10,050, excediendo el límite permitido sin declaración.

En tanto, el otro viajero declaró tener $9,500 y al pasar la verificación secundaria, se le contabilizó un total de $10,800.

Esta situación encendió las alarmas de los inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas, quienes retuvieron a los individuos mientras llegaba la Policía Nacional.

Posteriormente, agentes de la Dirección de Investigación Judicial aprehendieron a estos ciudadanos como parte del proceso judicial que se inició por la presunta comisión del delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad de documentos en general.

De acuerdo con la Policía Nacional, en los últimos meses se han reportado la retención y aprehensión de ciudadanos procedentes de Colombia, Venezuela, España, Cuba y otros países, que intentan ingresar al país con altas sumas de dinero sin declarar.

En estos casos, los delitos contra la fe pública implican sanciones de hasta los 4 años de prisión, como lo establece el Código Penal en su artículo 375-A, que establece lo siguiente: “quien al momento de ingresar o salir del país, omita declarar o declare cifras que no correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a la suma de diez mil balboas, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y con el decomiso del dinero, valores o documentos negociables no declarados”.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que toda persona que ingrese o salga del país con más de $10,000 en efectivo debe registrarlo a través de la Declaración Jurada de Viajero Digital, ya que este incumplimiento podría conllevar la retención del dinero, investigaciones y posibles sanciones administrativas o penales.

Otros temas interesantes: