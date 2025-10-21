Presupuesto 2026: Comisión lo aprueba en primer debate y lo envía al Pleno con 'urgencia notoria'

La votación se dio artículo por artículo. El proyecto presentado por el MEF mantiene el monto global del Presupuesto General del Estado en 34,900 millones de dólares .

Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este martes el primer debate del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para 2026, luego de declararse en sesión permanente la noche de ayer lunes.

La discusión avanzó artículo por artículo. Fueron 13 votos a favor y una abstención para que la propuesta pasara al pleno con "urgencia notoria", para su segunda y tercer debate en los próximos días.

Más temprano, durante la jornada, los diputados votan los artículos que no sufrieron modificaciones, mientras que aquellos con observaciones o recomendaciones regresadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se aprobaron durante el transcurso de la tarde.

Cabe señalar que esta aprobación se dio luego de las recomendaciones acogidas por el MEF y el Órgano Ejecutivo, orientadas a realizar reasignaciones presupuestarias en los sectores de salud, educación y agro.

Durante la sesión, también se aprobaron modificaciones relacionadas con los viáticos y la forma en que viajan los funcionarios. Sin embargo, en este punto se presentaron dos propuestas, de las cuales no fue aprobada la presentada por la diputada Janine Prado, quien además emitió un voto de abstención en la votación del presupuesto.

"Recordemos que son tres artículos importantes: viáticos al interior, al exterior y los viajes en clase ejecutiva. Considero que, en primer lugar, todos somos iguales, como dice la Constitución: sin fueros ni privilegios. No debe existir, en este caso, dos tablas o dos clases; pienso que todos, indistintamente de su jerarquía, debemos tener las mismas condiciones. No es algo que me esté inventando yo como diputada; ya se había presentado el año pasado, y está sustentado en cómo se maneja el propio Canal de Panamá y también en otros países, como en Estados Unidos, donde se aplica de esta misma manera", explicó la diputada.

Prado propuso que estos viáticos sean depositados en una tarjeta de débito o prepagada, de tal manera que el funcionario pueda hacer uso de los recursos y quede una trazabilidad de los mismos, para verificar si realmente se utilizaron en lo que corresponde. "Los viáticos no son una extensión del salario, y sobre todo, si no se consume la totalidad de los mismos, deben retornar a los recursos de la institución", dijo.

De manera favorable, señaló la diputada, se aprobó el tema de los traslados de partidas, que se mantendrán como hasta ahora, en 300 mil balboas, así como lo relacionado con el cese administrativo, "que para mí era un punto importante”.

Redistribución sin aumento global del presupuesto

El proyecto presentado por el MEF mantiene el monto global del Presupuesto General del Estado en 34,900 millones de dólares, sin incrementos respecto a lo planteado inicialmente. Según las autoridades, los ajustes realizados no representan un aumento del gasto público, sino una redistribución de recursos entre entidades, priorizando sectores considerados estratégicos para el país.

Entre los principales cambios, se reducen inversiones del Ministerio de Educación para reforzar el financiamiento de las universidades públicas, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Instituto Técnico Superior Especializado.

La Caja de Seguro Social también recibirá una redistribución de fondos para cumplir con la ley de compras de medicamentos e insumos quirúrgicos, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) contará con una asignación adicional. Además, el Ministerio de la Presidencia, a través del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), dispondrá de más recursos para proyectos de agua potable.

Hasta esta hora, la Comisión mantiene la votación de los artículos sin cambios sustanciales, antes de pasar al análisis de aquellos que fueron modificados por el MEF. Una vez concluido el primer debate, el proyecto será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su segunda y tercera discusión.

El presupuesto de 2026 es considerado un instrumento clave para la ejecución de políticas públicas, el financiamiento de programas sociales y el impulso de la inversión estatal en salud, educación y desarrollo agropecuario.

Con información de María De Gracia y Meredith Serracín.