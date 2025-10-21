Los más buscados: Aprehenden a Blas Alberto Herrera, sospechoso de homicidio en Puente del Rey

Por este mismo hecho se mantiene la búsqueda de Jorge Yabdel Domínguez Batista y Anel Isaías Ruiz Martínez.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras coordinaciones con la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, la Policía Nacional hizo efectiva en el corregimiento de Ancón la aprehensión de Blas Alberto Herrera Oberto, quien figura como uno de los más buscados por delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio doloso agravado.

Las investigaciones contra esta persona surgen tras un hecho registrado el 10 de agosto de 2025 en el sector de Puente del Rey, corregimiento de Parque Lefevre, donde murió un hombre.

La aprehensión de uno de los sospechosos de este hecho se dio luego de que se presentara ante las autoridades judiciales, siendo notificado de la orden de aprehensión y remitido para los trámites correspondientes.

Por este mismo hecho se mantiene la búsqueda de Jorge Yabdel Domínguez Batista y Anel Isaías Ruiz Martínez; cualquier información sobre estas dos personas puede ser brindada de forma anónima a los teléfonos 524-2514 o 511-9081.