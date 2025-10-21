Aprueban en primer debate aumento de penas para quienes retengan y no paguen la cuota obrero patronal de la CSS

Panamá/La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate, con 7 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el proyecto de ley N.° 187, que modifica el artículo 241 del Código Penal para aumentar las penas hasta con seis años de cárcel a quienes retengan y no paguen a la Caja de Seguro Social (CSS) las cuotas obrero-patronales.

De acuerdo con el texto aprobado, la modificación establece que “quien en el término de tres meses, luego que surja la obligación de pagar, y siendo quien en el momento de generarse la obligación respectiva retenga y no remita cuotas empleado–empleador a la Caja de Seguro Social, siempre que esta supere la suma de los $1,000, o quien haya sido requerido por esta entidad para la liberación de la retención, será sancionado con prisión de tres a cinco años”.

Actualmente, el Código Penal sanciona este tipo de conductas con pena de 2 a 4 años de cárcel.

El artículo añade que en el caso del sector público, será responsable quien teniendo los fondos relacionados a la cuota obrero-patronal decida retener y no remitir las cuotas.

Además, la misma pena se aplicará a empleadores, representantes legales o cualquier otro sujeto obligado que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid, evadan o impidan la afiliación de trabajadores a la CSS.

Penas más severas para casos graves

La reforma también incluye una nueva figura dentro de la configuración de este delito que aumenta las sanciones. Es decir, la "sanción será de cuatro a seis años de prisión para quien, teniendo la obligación de pagar, retenga y no remita las cuotas de la Caja de Seguro Social cuando el monto total supere los $100 mil o cuando se trate de cuotas correspondientes a una trabajadora con fuero maternal”.

Asimismo, la pena aumentará de una sexta a una tercera parte para empleadores, representantes legales o quienes ordenen al gerente, administrador o contador retener las cuotas. Es decir, que la sanción se aplicaría tanto a quien ejecuta, como a quien ordene la retención de la cuota.

Cifras y justificación

De acuerdo con datos de la Caja de Seguro Social, durante 2023 las retenciones de cuotas no remitidas ascendieron a $36 millones, y en lo que va de 2025 ya se han reportado $18 millones, lo que evidencia la persistencia del problema.

La diputada de la bancada de Vamos, Alexandra Brenes, proponente de la iniciativa, explicó que el objetivo de la medida es reforzar la justicia social y proteger los derechos de los trabajadores.

“Lo que queremos hacer es devolver esa justicia social a quienes tienen los fondos, han retenido y no han pagado debidamente a los empleados, y a la gente que tiene que pasar la pena en la Caja de Seguro Social, tanto de no tener atención, como de no contar con medicamentos ni con sus aportes de jubilación”, afirmó Brenes.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto de ley N.° 187 pasará ahora a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se espera continuar la discusión sobre su alcance penal y social.