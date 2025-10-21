Índice de confianza del consumidor refleja persistente desconfianza en la economía panameña

Pese a que el indicador mostró un incremento de nueve puntos en comparación con la última medición de junio, aún se mantiene por debajo del umbral de los 100 puntos, que marca el límite entre la confianza y la desconfianza del consumidor.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), presentado este martes por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) en conjunto con The Marketing Group, se ubicó en 79 puntos en la medición correspondiente a septiembre de 2025, lo que refleja un alto nivel de desconfianza entre los panameños respecto a la situación económica del país y del hogar.

En el componente relacionado con el desempleo, el índice alcanzó los 88 puntos, evidenciando una disminución de cuatro puntos respecto a la evaluación anterior. Según el estudio, un 14 % de los encuestados considera poco probable conseguir empleo en el corto plazo, mientras que un 27 % lo ve posible.

El informe también señala que sectores dependientes del consumo interno, como el agrícola local, la industria manufacturera y el comercio minorista, enfrentan una baja en las ventas, reflejo directo de la incertidumbre económica que viven las familias panameñas.

En cuanto al ahorro, aunque se percibe una ligera mejoría en la disposición de los hogares para guardar dinero durante los próximos doce meses, el nivel de confianza sigue siendo limitado.

Los resultados del estudio serán entregados a la Cámara de Comercio, que los analizará junto con las autoridades competentes para comprender mejor la percepción ciudadana sobre la economía, el empleo y el poder adquisitivo de los hogares panameños.

Con información de Jocelyn Mosquera