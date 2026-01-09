Trump dice que negociará con Groenlandia 'por las buenas' o 'por las malas'

Washington, Estados Unidos/El presidente Donald Trump dijo el viernes que se encargará "por las buenas" o "por las malas" de su propósito de que Groenlandia, un territorio danés, sea de Estados Unidos.

"Quiero llegar a un acuerdo, sabes, por las buenas. Pero si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos por las malas", dijo Trump en una reunión en la Casa Blanca con responsables de la industria petrolera.

El presidente asegura que el control de la isla rica en minerales es "crucial" para la seguridad nacional de Estados Unidos por el aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

"No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Y eso es lo que va a pasar si no lo hacemos nosotros. Así que haremos algo al respecto, sea por las buenas o por una vía más difícil", dijo Trump.

La Casa Blanca ha dicho, sin excluir la opción militar, que el presidente reflexiona "activamente" sobre la opción de comprar la isla ártica, sin precisar de qué forma sería esa transacción.

Por otra parte, Trump reconoció, durante una entrevista con el New York Times publicada el jueves, que sabe que "tal vez" tenga que elegir entre preservar la integridad de la OTAN y el control del territorio danés.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que un ataque estadounidense a su país significaría "el fin de todo", en referencia a la OTAN y la alianza de ambos países.

"Soy fan de Dinamarca", ha dicho Trump. "Pero el hecho de que hayan desembarcado allí hace 500 años no significa que sean dueños de la tierra".