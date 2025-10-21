Fiestas patrias: Confirman rutas de los desfiles del 3 y 4 de noviembre; Vía España regresa y Casco Antiguo se mantiene

👉🏻 El desfile del 3 de noviembre, que celebra 122 años de separación de Panamá de Colombia, iniciará a las 9:00 a.m. y contará con la participación de más de 40 delegaciones en la Ruta 1 y más de 45 delegaciones en la Ruta 2. 👉🏻 Para el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, la Ruta 1 reunirá 35 delegaciones, mientras que la Ruta 2 tendrá 45 delegaciones, entre centros educativos, bandas y representantes de seguridad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este lunes 20 de octubre, se confirmaron las rutas y horarios oficiales para los desfiles patrios que se celebrarán los próximos 3 y 4 de noviembre, en el marco de la conmemoración de la separación de Panamá de Colombia y el Día de los Símbolos Patrios.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca), la Ruta 1, en el Casco Antiguo, iniciará en la calle 3ra del Parque Simón Bolívar y concluirá en la calle 26, Ave. Balboa. La Ruta 2, en la Vía España, comenzará en la intersección con la Iglesia del Carmen y finalizará frente a la Caja de Ahorros de esa vía.

El desfile del 3 de noviembre, que celebra 122 años de separación de Panamá de Colombia, iniciará a las 9:00 a.m. y contará con la participación de más de 40 delegaciones en la Ruta 1 y más de 45 delegaciones en la Ruta 2, integradas por centros educativos, bandas independientes y estamentos de seguridad.

Para el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, la Ruta 1 reunirá 35 delegaciones, mientras que la Ruta 2 tendrá 45 delegaciones, entre centros educativos, bandas y representantes de seguridad. En ambas jornadas, cada ruta permitirá un máximo de 30 delegaciones, según informó el Meduca.

El despliegue de los desfiles contará con un centro de operaciones integrado por la Policía Nacional, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Senan, Senafront y SPI. Además, ambas rutas estarán delimitadas con vallas y “bicicleteras” para garantizar la seguridad de participantes y público.

El director general de Educación, Edwin Gordon, recordó que los desfiles patrios están regulados por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010, que establece la Comisión de los Desfiles Patrios y regula la participación de delegaciones. Entre las disposiciones destacan la vestimenta adecuada, limitaciones para bandas independientes y restricciones para menores de 15 años.

Gordon también indicó que las delegaciones que porten sables deben mantenerlos en las columnas internas y evitar maniobras peligrosas, mientras que las bandas independientes no podrán superar los 250 integrantes.

Con información de Luis De Jesús Mendoza