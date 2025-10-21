La Pintada celebra la 13° versión del Festival Nacional del Sombrero Pintado

El evento, que reúne a miles de visitantes cada año, rendirá homenaje a una de las joyas más representativas del folclore nacional: el sombrero pintado, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Ciudad de Panamá, Panamá/Del 24 al 26 de octubre, el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, se convertirá en el epicentro de la cultura y la tradición panameña con la celebración del Festival Nacional del Sombrero Pintado, en su versión número trece.

El evento, que reúne a miles de visitantes cada año, rendirá homenaje a una de las joyas más representativas del folclore nacional: el sombrero pintado, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La alcaldesa de La Pintada y presidenta del Patronato del festival, Ina Rodríguez, destacó que durante tres días se desarrollará una amplia agenda de actividades que incluyen feria artesanal, presentaciones típicas, cabalgata y el tradicional desfile de los mil sombreros pintados.

Expresó que La Pintada será el epicentro de la provincia de Coclé este fin de semana, en donde contarán con más de 76 artesanos de la fibra del sombrero pintado y más de 50 artesanos de otras ramas provenientes de distintas regiones del país. Además de las exposiciones artesanales, el público podrá disfrutar de música típica, gastronomía panameña y demostraciones del proceso de confección del sombrero pintado, pieza que puede tardar hasta tres meses en elaborarse.

Te podría interesar: Restauración del Santuario San Felipe de Portobelo tomará dos años y costará $12.2 millones

La alcaldesa explicó que algunos sombreros pueden costar desde 40 dólares hasta mil dólares, dependiendo de la cantidad de vueltas y la calidad del tejido. Añadió que esto no es solo una prenda, es una obra artesanal que forma parte de nuestra identidad nacional. Rodríguez también subrayó que el festival impulsa la economía local y promueve el reconocimiento del sombrero pintado a nivel internacional.

Indicó que desean que el sombrero pintado no solo sea símbolo de Panamá, sino también una referencia mundial del arte y la tradición. La inauguración oficial se realizará el jueves 24 de octubre en horas de la noche, con la coronación de su majestad Lía Chan, reina y embajadora del festival.

Las actividades continuarán durante todo el fin de semana, culminando el domingo 26 con el esperado desfile de los mil sombreros pintados, que recorrerá las principales calles del distrito. La invitación está abierta para nacionales y extranjeros que deseen disfrutar de una de las festividades más emblemáticas del país, donde el arte, la cultura y la identidad panameña se entrelazan en una sola celebración.