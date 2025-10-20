Aeropuerto de Tocumen entrega orden de proceder para rehabilitación integral de sus pistas por $56.9 millones.

El contrato abarca la rehabilitación y mantenimiento integral de las pistas 03L-21R y 03R-21L, así como de las calles de rodaje adyacentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen dio un paso crucial en su estrategia de modernización con la entrega oficial de la orden de proceder para el proyecto de rehabilitación integral de sus dos pistas de aterrizaje y calles de rodaje. El acto fue encabezado por el gerente general de Tocumen S.A., José Ruiz Blanco.

El proyecto representa una inversión de B/. 56.9 millones y tiene como objetivo reafirmar el compromiso de la administración con la modernización de la principal puerta aérea de entrada a América Latina, además de fortalecer la competitividad del país. Se estima que la obra generará más de 700 empleos directos e indirectos.

El contrato fue adjudicado por Mejor Valor al Consorcio PYCRAT, integrado por las empresas MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S.A. y Constructora MECO, S.A. El plan de trabajo contempla dos años de ejecución de obras, seguidos de dos años adicionales de mantenimiento, garantizando así la operatividad continua de la infraestructura.

José Ruiz Blanco destacó que esta inversión es fundamental para consolidar la posición de Panamá como líder en conectividad aérea. “El respaldo del presidente José Raúl Mulino a este proyecto ratifica la prioridad que el Gobierno otorga a la infraestructura aeroportuaria como motor de desarrollo”, señaló el gerente.

Puedes leer: ¡MiBus ya es pet friendly! Ahora los usuarios podrán llevar a sus mascotas en transportadoras especiales

Ruiz Blanco añadió que "cada mejora que realizamos se traduce en una mejor experiencia para los pasajeros, en más oportunidades para el turismo y en un impacto positivo para la economía nacional”.

El contrato abarca la rehabilitación y mantenimiento integral de las pistas 03L-21R y 03R-21L, así como de las calles de rodaje adyacentes. Las labores incluyen diseño, inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, con tareas programadas como evaluación periódica de pavimentos, remoción de caucho, repintado de señalización horizontal, y reparaciones basadas en el sistema de gestión técnica del aeropuerto.

Tocumen es uno de los pocos aeropuertos en la región que opera con dos pistas de aterrizaje funcionales (3,354 metros la principal y 2,682 metros la secundaria), lo que permite mantener la continuidad de sus operaciones. Actualmente, la terminal aérea sirve a más de 90 destinos en el Caribe, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y Europa, consolidándose como un hub vital.

Con la ejecución de este proyecto, Tocumen fortalece su papel como "Puerta de las Américas", al servicio de millones de pasajeros, y refuerza su compromiso como motor de competitividad, desarrollo y turismo para Panamá y la región.