¡MiBus ya es pet friendly! Ahora los usuarios podrán llevar a sus mascotas en transportadoras especiales

La actualización de las normas de viaje busca fomentar un entorno más seguro y ordenado, para que haya una mejor experiencia para todos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde este 20 de octubre, la empresa de Transportes Masivos de Panamá (MiBus) permitirá el ingreso de mascotas pequeñas, siempre y cuando vayan dentro de kennels o bolsos especiales para el transporte seguro de las especies. En el caso de los perros guías o de asistencia, seguirán pudiendo viajar fuera de jaulas, ya que cumplen una labor de asistencia a personas con algún tipo de discapacidad.

MiBus aclaró que el tamaño de la jaula debe ser adecuado para que el usuario pueda llevarlo sobre sus piernas durante todo el trayecto sin ocupar un asiento adicional ni obstruir el pasillo.

Esta nueva medida forma parte de la actualización de las normas de viaje, en el marco de la campaña "Pequeños Gestos, Grandes Cambios", que contempla 41 disposiciones vigentes, de las cuales 22 son nuevas.

Nuevas normas

Entre las reglas destacadas se encuentran:

Se permite viajar con perros guías o mascotas en su respectiva jaula o contenedor.

Prohibido caminar por la vía de circulación de los buses en las zonas pagas, salvo en casos estrictamente necesarios.

Prohibido pernoctar en las zonas pagas .

. En situaciones de contingencia, utilice las puertas de emergencia.

No apoyarse en puertas de vidrio y esperar el bus dentro de la zona paga.

y esperar el bus dentro de la zona paga. Prohibido realizar necesidades fisiológicas en zonas pagas o sus alrededores.

en zonas pagas o sus alrededores. Elevadores y sillas azules reservadas para embarazadas, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

reservadas para embarazadas, adultos mayores y personas con movilidad reducida. Prohibido alimentar animales o dejar alimentos en las zonas pagas.

en las zonas pagas. Prohibida la mendicidad en buses y zonas pagas.

en buses y zonas pagas. Si reproduce audios o videos , utilice audífonos.

, utilice audífonos. No ingresar objetos o alimentos de olor fuerte .

. Al subir o bajar del bus, si el timbre está sonando, no atraviese las puertas.

Permitido transportar patines, scooters eléctricos y bicicletas plegables de forma manual en horarios de baja ocupación.

de forma manual en horarios de baja ocupación. No se permiten presentaciones ni ventas ambulantes no autorizadas por MiBus.

no autorizadas por MiBus. Prohibido comer y beber en buses y zonas pagas.

en buses y zonas pagas. Ceda los espacios para sillas de ruedas cuando se necesiten.

La campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”

Como parte de la implementación, MiBus desarrollará una campaña de sensibilización con piezas gráficas, audiovisuales y actividades en campo.

El objetivo es recordar que pequeñas acciones cotidianas como respetar las filas, validar el pasaje, usar audífonos, ceder el asiento y mantener limpias las áreas comunes generan un impacto positivo en la experiencia colectiva.