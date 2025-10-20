Explosión en Tumba Muerto: edificio Alsacia Towers podría volver a ser ocupado esta semana tras tragedia

Panamá/Después de días de incertidumbre, desalojos, pérdidas materiales y humanas, las familias del PH Alsacia Towers, ubicado en la Tumba Muerto (Avenida Ricardo J. Alfaro) comienzan a vislumbrar el regreso a sus hogares.

El edificio, que fue escenario de una explosión el pasado 16 de octubre y que como consecuencia perdió la vida la doctora Ámbar Guelfi, podría volver a abrir sus puertas a finales de esta semana, informó el teniente coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Por ahora el edificio está inhabilitado, pero ya fue evaluado por personal de estructura y emergencia del Sinaproc y de la Universidad Tecnológica”, explicó.

“Básicamente, ese edificio va a volver a ser habitado, una vez la administración entregue una serie de documentos que se le indicaron, como la certificación de electricidad y la certificación de los sistemas de alarma. Todo funcionó perfecto, pero al haber una explosión deben ser revisados nuevamente”.

La noticia representaría un alivio para las más de 400 personas evacuadas tras el estallido, que afectó especialmente a 15 familias que perdieron parte o la totalidad de sus pertenencias. El retorno podría concretarse entre el jueves y el viernes, según adelantó Delgado.

Eso puede ser en esta misma semana; se había indicado que el miércoles, pero se cree que sea hacia finales de la semana, entre jueves y viernes”, acotó.

El siniestro afectó varios niveles de la torre, principalmente el piso 13, donde se produjo la explosión, pero también generó daños estructurales en niveles superiores e inferiores.

“Hubo afectaciones en el piso 13, pero también en los pisos 14, 15 y 16, a nivel de estructuras y áreas cosméticas. Ventanas, vidrios y techos sobresalientes en los balcones fueron afectados. Los pisos 12, 11, 10 y 9 también resultaron dañados hacia abajo”, detalló Delgado.

Las reparaciones estructurales avanzan y forman parte de los requisitos que la administración debe cumplir antes de autorizar el reingreso de los residentes.

Investigación: manipulación de equipo, la hipótesis más fuerte

Paralelamente, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas de la explosión. Los delitos por los cuales se encaminan la investigación son homicidio culposo y lesiones personales culposas.

Las primeras diligencias apuntan a una fuga de gas, aunque las autoridades descartan que se trate de un fallo en el sistema del edificio.

“Ahora mismo estamos en el proceso de investigación. Ya las pruebas periciales en campo pasaron, ahora están en un proceso de entrevista”, señaló Delgado.

Todo apunta a una fuga de gas, evidentemente, por los indicios que se han encontrado. Pero al tener el fallecimiento, pues ahora es reserva del sumario por parte del Ministerio Público. Sin embargo, esto todo sí está indicando una fuga de gas confirmada y ahora se está determinando exactamente por qué se da esta fuga.”

Según explicó, las pruebas técnicas realizadas no detectaron fallas en las tuberías principales. “Aparentemente no es en la tubería ni nada del estilo, porque la prueba de hermeticidad había arrojado que todo estaba en orden. Aparentemente puede ser una manipulación de algún equipo dentro del apartamento, es lo que se está previendo”.

Las autoridades esperan entregar el informe técnico final en los próximos días.

“Ya el día miércoles nosotros creemos que debemos tener el balance total de lo que ya, más o menos, indica lo que se ha ido demostrando”, afirmó.