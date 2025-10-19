Explosión en PH de Tumba Muerto: Fallece una de las víctimas que se mantenía en estado grave

Ciudad de Panamá/Este domingo 19 de octubre se confirmó el fallecimiento de la doctora Ámbar Guelfi, quien se mantenía hospitalizada desde el pasado jueves 16 de octubre tras la explosión que se registró en horas de la madrugada en su apartamento, ubicado en El Bosque, sobre la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto).

El estallido, que se originó en la Torre 1 del PH Alsacia Towers, obligó a evacuar de emergencia a cerca de 400 residentes, y al menos 15 familias resultaron damnificadas.

La Caja del Seguro Social confirmó la lamentable noticia del fallecimiento a TVN Noticias.

De igual forma, la administración del PH emitió un comunicado en el que ofreció condolencias a los familiares y seres queridos tras este trágico hecho.

“Con profundo dolor en nuestros corazones informamos sobre el fallecimiento de nuestra querida vecina. En nombre de toda la comunidad del PH Alsacia Towers, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresaron.

Guelfi, con un 70% de quemadura en su cuerpo, fue una de las tres personas afectadas que dejó la explosión de aquel día, entre estas su madre de 62 años, con alrededor del 40% de su cuerpo afectado; y el niño Ian, hijo de la doctora, quien también sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital del Niño.

El pasado viernes 17 de octubre, la doctora Marvis Corro, especialista de la Unidad de Servicios de Quemados del Hospital del Niño, ofreció detalles sobre el estado actual del menor de nueve años gravemente herido.

Añadió que, “lo único, todavía están las heridas bien edematosas, pero el paciente va a ser llevado al salón de operaciones el lunes para su primera cirugía".